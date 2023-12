San Marzano. Giornata di ufficialità in casa rossoblu con Emmanouil che vestirà la maglia del Casarano, mentre come rinforzo per il reparto difensivo è arrivato Rafa Munoz.

Il comunicato

l San Marzano Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Rafael Muñoz, proveniente dal Casarano.

Nato a Malaga in Spagna il 19 giugno 1994, è cresciuto calcisticamente in patria nei vivai di Malagueño, San Felix e Malaga. In carriera ha indossato, tra le altre, le maglie di Atletico Madrid B e Marbella (Segunda Division B) totalizzando 60 presenze.

È approdato in Italia nel 2019, giocando per due stagioni al Gubbio in Lega Pro (45 partite e 3 reti). In seguito ha giocato in Serie D con Trapani, Casertana, Cavese e appunto Casarano con un totale di 64 gare condite da 3 reti e 10 assist.

Rafa Munoz si è messo da subito a disposizione del tecnico Mauro Zironelli.