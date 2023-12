Basket Femminile. Angri saluta il 2023 con un KO casalingo

Sconfitta all’ultima dell’anno solare

Si chiude con una sconfitta casalinga il 2023 dell’Angri Femminile. La compagine di coach Francesco Iannone perde 57-72 il derby contro le cugine del New Basket Agropoli. Non bastano i ritorni di Sapienza e Manna per la svolta. Le angresi sono condannate da un ultimo quarto sotto le aspettative, con soli 8 punti realizzati e restano nei bassifondi della classifica.

La cronaca del match

A sbloccare il risultato è la rientrante Sapienza, con un tiro da sotto (2-0). Stoyanova è brava a realizzare qualche buon tiro, ma Agropoli risponde con Cavallo (7-5). La play bulgara è inarrestabile e sigla il 9-5, che costringe le ospiti al time out. E’ il momento anche del ritorno sul parquet di Manna dopo nove mesi.

Agropoli non si fa impensierire dalla buona partenza angrese e mette il naso avanti con Nardone e Mini (11-13). Sul finire è Capriati a ribaltare di nuovo il punteggio per il 15-13 che chiude la prima frazione. Nel secondo periodo le cilentane tornano a far male con Nardoni, che sigla la bomba del 15-18. Mini vola in contropiede ad appoggiare il 15-20 e costringe, stavolta, i padroni di casa alla sospensione. La reazione è affidata all’ottima Capriati che impatta sul pari 20. Poi è Falino a siglare la bomba del nuovo sorpasso (23-

20). Angi prende coraggio e cerca l’allungo con Sapienza e Martines (29-21). Federica Chiovato e Milani non ci stanno e riacciuffano le locali per il 33-33.

Alla ripresa sono Carcaterra e Sapienza a dare spinta alle proprie compagne (37-33). Le locali provano di nuovo ad accelerare con Stoyanova per il 43-37. Anche in questo caso la New Basket Agropoli non si lascia impensierire e torna a mettere il fiato sul collo alle grigiorosse con Federica Chovato (43-42). Le viaggianti innestano le marce alte e si mettono sul +5 (46-51) con Milani e Pragliola. E’ Stoyanova a rompere gli indugi

con la tripla dall’angolo del 49-51. Benedetta Chiovato e Pragliola sfruttano qualche disattenzione difensiva e fissano il punteggio sul 49-54, con cui si va all’ultimo riposo. Nella quarta frazione Federica Chiovato stenta di far andare via le cilentane (51-58). La reazione di Angri non arriva e Agropoli va oltre la doppia cifra di vantaggio con Milani e Franova (53-65). Il canestro di casa sembra stregato per le grigiorosse, che scivolano sul -15 (53-68). E’ questo il momento cruciale del match. Le locali non hanno la forza di rientrare e le cilentane vincono in scioltezza., 57-72.

L’appuntamento è ora per il prossimo 7 gennaio per il derby contro la capolista imbattuta Sirio Salerno al PalaGalvani.

Tabellini

Angri Pallacanestro Femminile: Sicignano, Catalani 2, Dati n.e., Cesarano n.e., Sapienza 12, Stoyanova 12, Martines 6, Tolardo, Falino 3, Carcaterra 9, Capriati 11. All. Iannone

Basilia Bcc Potenza:. Pragliola 6, Franova 14, Lombardi 2, Mini 12, Chiapperino 3, Nardoni 5, Catarozzo, Merati, B. Chiovato 1, F. Chiovato 14, Cavallo 5, Milani 10. All. Di Pace