Scafati. Il “costoso” Natale di Pasquale Aliberti: periferie dimenticate

Non si placano le polemiche sulle iniziative di Natale dell’amministrazione comunale di Scafati. Nel mirino di cittadini, commercianti e opposizione politica la gestione delle luminarie, con fondi che avrebbero escluso gran parte delle periferie a discapito di un progetto che sta subendo anche importanti ritardi alla tabella di marcia.

L’albero in Piazza

L’accensione dell’albero natalizio in piazza Vittorio Veneto lo scorso 7 dicembre ha dato il via ufficialmente alla rassegna organizzata dall’ente di palazzo Mayer guidato dal sindaco Pasquale Aliberti, che tra eventi e altro ha messo a disposizione quasi mezzo milione di euro per un Natale storico per Scafati. A prescindere dai grandi nomi roboanti che arriveranno nelle prossime settimane, gli artisti rap Luchè e Clementino su tutti, uno dei principali investimenti del comune è stato proprio verso l’installazione delle luci natalizie, che ha impegnato somme importantissime per l’ente in piano di riequilibrio. Si tratta infatti di una aggiudicazione a un privato per un costo totale che supera i 170 mila euro, una cifra “monstre” tenuto conto che negli precedenti le somme a disposizione erano all’incirca di un terzo in periodi di abbondanza.

Luminarie incomplete sul territorio

Le grandi luminarie non hanno però trovato ancora completa applicazione su tutto il territorio, scatenando così la rabbia di tanti cittadini di periferia che si chiedono dove siano finite le tanto pubblicizzate luminarie natalizie. Grave è lo stato dei lavori in atto sul territorio, che al momento arrancano con grandi ritardi in pieno Dicembre. Solo il centro storico (escluse zone come piazza Garibaldi) è riuscito per tempo a vedere installate le relative luminarie, mentre per il resto della città è ancora emergenza, con gli amministratori che hanno reso noto i ritardi del privato dovuti a difficoltà dal punto di vista meteorologico. Aliberti avrebbe, comunque, garantito la copertura delle installazioni su tutto il territorio entro lunedì 11 dicembre.

Carotenuto: “Periferie abbandonante”

“Non solo stiamo spendendo decine e decine di migliaia di euro senza nessun opera di razionalità, ma li stiamo bruciando per luci che saranno pronte a Dicembre inoltrato. Illumineranno di fatto solo i grandissimi eventi, altri momenti dove si bruceranno in poche ore altre centinaia di migliaia di euro alla faccia delle necessità della comunità, sempre senza servizi fondamentali” è l’attacco sul tema del consigliere comunale di opposizione Francesco Carotenuto “Le periferie per il sindaco Aliberti si dimostrano ancora una volta serbatoi di voti da abbandonare appena terminata la campagna elettorale”.

Alfonso Romano