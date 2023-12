XX Premio Città di Angri: verso la cerimonia finale Doppia Coppia di Eccellenze del territorio.

Sarà una vera e propria sfilata di Eccellenze del Territorio quelle che saranno premiate Venerdì 15 dicembre nell’aula Magna del Liceo Don Carlo La Mura sito in Via Monte Taccaro in occasione della cerimonia finale della ventesima edizione del Premio Città di Angri.

Sarà una vera e propria sfilata di Eccellenze del Territorio quelle che saranno premiate Venerdì 15 dicembre nell’aula Magna del Liceo Don Carlo La Mura sito in Via Monte Taccaro in occasione della cerimonia finale della ventesima edizione del Premio Città di Angri.

Svelati i primi quattro nominativi presenti all’evento, una “doppia Coppia” di prim’ordine: si tratta degli attori Orlando Cinque e Sara Rizzano e dei professionisti del campo della medicina Francesco Ferrigno e Alfonso Fiorelli.

Orlando Cinque ha accumulato un vasto curriculum come attore teatrale, recitando anche in televisione e nel cinema. Tra i tanti lavori, lo ricordiamo soprattutto in “Lo zoo di vetro” al fianco di Claudia Cardinale, e nella serie televisiva Romanzo criminale, con la regia di Stefano Sollima, nella quale ha interpretato il ruolo di “Trentadenari.

Ha interpretato il ruolo del maresciallo Roberto Mandolini nel film “Sulla mia pelle”, il secondo film italiano prodotto da Netflix, incentrato sulla morte di Stefano Cucchi. E ancora “L’Uomo del labirinto”, con Tony Servillo e Dustin Hoffman. Recentemente l’abbiamo visto su Sky nella serie “Un’estate fa”, che è risultata la terza serie più vista nella storia della pay tv. Nel 2024 lo vedremo su Netflix nel film “Fabbricante di lacrime” e nella serie TV “Briganti”.

La giovane Sara Rizzano è stata invece co-protagonista nel film Welcome To The Torture Museum di Andrea Bacci e di Dodici Repliche di Gianfranco Gallo oltre che di “La mia Italia” Lo specialista in Pneumologia Francesco Ferrigno è uno dei 6 Dottori Campani che si sono classificati tra i migliori 43 medici al mondo in un’apposita e speciale classifica di settore. Tutti rappresentano un vero e proprio orgoglio per il nostro territorio, al pari del Dottor Alfonso Fiorelli, Professore Ordinario di chirurgia toracica, Direttore della Cattedra di chirurgia toracica e della U.O.C. dello stesso ramo presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli.

Il Premio Città di Angri, in occasione del suo ventesimo compleanno, si appresta a concludere un’edizione davvero esaltante. Soddisfazione viene espressa dal suo fondatore e Direttore Artistico Giuseppe Novi che dichiara:

“In occasione di questa ventesima edizione avremo un cast di premiati davvero eccezionale. Personaggi noti al grande pubblico e professionisti che con impegno e sacrificio, riescono a distinguersi quotidianamente nei campi in cui operano – per poi trasferire fiducia, valori e competenze alle nuove generazioni – in modo da consentirgli di esprimere più facilmente quel talento che li farà emergere definitivamente. Di questo sono

particolarmente orgoglioso e felice perché tutti diffondono e promuovono il nome di Angri nel mondo”.