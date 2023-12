A Orta Loreto una fiaccolata per ricordare il gattino Leone

Una fiaccolata per Leone è prevista il 17 dicembre, alle 18 nei pressi della chiesa di Sant’Antonio di via Orta a Loreto, a Pagani. Una fiaccolata per ricordare Leone, il gattino brutalmente scuoiato vivo. Nonostante gli sforzi congiunti del canile di Cava de Tirreni e dei medici dell’ASL Veterinaria per salvarlo, il cuore di Leone ha cessato di battere, alimentando indignazione popolare.

Giustizia per Leone

“Chiediamo giustizia per Leone”, ha dichiarato la volontaria Teresa Salsano del canile di Cava. “Si tratta di un crimine senza precedenti. Leone è il gatto di tutti: chiediamo a ognuno di unirsi alla manifestazione, portando con sé una candela.”

Un simbolo

Leone, vittima di un atto di violenza inaudita, rappresenta ora un simbolo di speranza per un cambiamento sociale. La fiaccolata mira a commemorare la sua vita e a sensibilizzare sull’importanza di proteggere gli animali da atti così crudeli. La partecipazione della comunità è cruciale per manifestare solidarietà e chiedere che giustizia sia fatta per Leone, affinché il suo tragico destino non sia dimenticato.

Natalia Pepe