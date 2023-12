Basket. Bioverde, KO che può pesare?

Dodicesima giornata

Il trio in vetta (Caiazzo, Potenza, Parete) continua a mietere vittime ed attendono la quarta squadra che le raggiungerà alle Final Four di Coppa Campania del 5 e 6 gennaio 2024. In quest’ottica pesa e non poco la vittoria di Matese ai danni della Bioverde Pallacanestro Antoniana con le due formazioni ora appaiate in classifica assieme al Cercola Basket (riposava in questo turno) in attesa del recupero della Bioverde con Forio.

Risultati

Matese-Antoniana 66-54, Maddaloni-Parete 82-90, Caiazzo-Barra 82-64, Academy Potenza-Portici 75-62, Sant’Antimo-Casapulla 13/12, Forio-University Potenza 7/1.

Classifica

Caiazzo 18, Academy Potenza 18, Parete 18, Antoniana 12, Matese 12, Cercola 12, Maddaloni 10, Casapulla 10, Portici 8, Sant’Antimo 8, Barra 8, University Potenza 4, Forio 0.