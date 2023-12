Basket. L’Antoniana riprende la corsa, +85 a Forio

Non c'è storia nel recupero dell'undicesima giornata in Serie C, la Bioverde vince 119-34 e si riprende il quarto posto.

Recupero a Boscoreale

Tutto facile per la Bioverde, +85 a Forio e quarto posto momentaneamente riconquistato. Termina 119-34 il recupero dell’undicesima giornata di campionato tra Bioverde Pallacanestro Antoniana e Forio Basket.

Partita mai in discussione alla Struttura Geodetica di Boscoreale, l’Antoniana ha la meglio agevolmente sul fanalino di coda della Serie C 2023/24. Coach Aldo Festinese tiene a riposo Pasquale De Martino e si gode le ottime prestazioni dei suoi “under” (Bubacarr Jallow ed Antonio Cascone) e degli altri uomini finora meno utilizzati.

Dopo il 42-7 di fine primo quarto il match si è tramutato quasi in un allenamento per i padroni di casa, capaci di non concedere mai più di 9 punti a quarto agli isolani (29-9 il parziale del secondo periodo, 24-9 sia nel terzo che nel quarto quarto).

Sabato in palio le Final Four

Vittoria che rende la classifica migliore (Bioverde da sola a quota 14 in quarta posizione con Matese e Cercola ad inseguire a quota 12) in vista dell’ultima giornata del girone d’andata che decreterà la quarta squadra ad aggiudicarsi la possibilità di competere per la Coppa Campania il 5-6 gennaio del nuovo anno.

Sabato 16 dicembre alle ore 18:00 in Via Panoramica arriva la capolista Step Back Caiazzo, Fiorillo & Co. si giocano le Final Four nei prossimi 40’.

Tabellini

ANTONIANA: Amodio 8, Fernando 19, Mezzacapo 20, Fiorillo 5, Jallow 14, Giordano 8, Di Palma 13, Cascone A. 11, Mandarino 10, De Martino n.e., Lamberti 7, Cascone G. 4.

FORIO: Porto, Burgos Gonzalez 2, Mattera, Iacono 11, Patalano n.e., De La Rosa 19, Barra, Moggio 2, Gonzalez Flores.