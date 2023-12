Basket. Scafati sempre più giù, KO anche Napoli

Undicesima giornata

Turno numero 11 del massimo campionato nazionale di pallacanestro che va in archivio e porta con sé numerosi cambiamenti in classifica. La nuova capolista solitaria è Brescia, dimostratasi vera e propria schiacciasassi anche nel match casalingo con la Dinamo Sassari, a discapito di una Virtus Bologna che cede all’ultimo istante il passo all’Olimpia Milano. Seconda sconfitta filata per la Generazione Vincente Napoli Basket, al PalaBarbuto s’impone Reggio Emilia con non poche polemiche sulla terna arbitrale da ambedue le parti; gli azzurri restano in piena zona playoff con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia ben più che possibile. Sono quattro, invece, i KO consecutivi della Givova Scafati del neo coach Matteo Boniciolli e la classifica inizia ad assumere contorni non propriamente sereni in virtù delle vittorie di Brindisi e Treviso.

Nel prossimo turno andrà in scena il derby campano alla Beta Ricambi Arena, i gialloblù ospiteranno i partenopei ancora privi del lungodegente De Laurentiis e con Strelnieks quasi sicuramente non recuperabile per la delicata sfida di domenica alle 18:15. Certo l’esordio dell’ultimo arrivato Julian Gamble.

Risultati

Venezia-Scafati 83-59, Tortona-Pistoia 97-100, Napoli-Reggio 87-89, Brescia-Sassari 110-65, Cremona-Treviso 70-76, Milano-Bologna 82-80, Pesaro-Trento 74-87, Brindisi-Varese 86-81.

Classifica

Brescia 18, Bologna 16, Trento 16, Venezia 16, Reggiana 14, Napoli 14, Pistoia 12, Milano 12, Cremona 10, Tortona 10, Sassari 8, Scafati 8, Pesaro 8, Varese 6, Treviso 4, Brindisi 4.