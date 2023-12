Champions League, Napoli – Braga: Probabili formazioni e dove vederla in tv

L'ultima sfida del girone di Champions per gli azzurri, offre un'opportunità cruciale per garantire il passaggio agli ottavi.

Napoli-Braga, l’ultima sfida del girone di Champions per gli azzurri, offre un’opportunità cruciale per garantire il passaggio agli ottavi. Attualmente con tre punti di vantaggio sui portoghesi (7 contro 4), gli uomini di Mazzarri hanno un cammino agevolato grazie ai risultati ottenuti nelle prime quattro giornate, dove Garcia ha pavimentato la strada verso la qualificazione.

Il nuovo tecnico, al servizio della squadra di De Laurentiis, può garantirsi il passaggio del turno anche con un solo punto. Inoltre, anche in caso di sconfitta con un solo gol di scarto, la differenza reti potrebbe risultare determinante per avanzare agli eliminazione diretta. Dopo le recenti sconfitte pesanti contro Inter e Juve in campionato, gli azzurri saranno determinati ad assaltare il campo per ottenere una vittoria convincente.

Le Probabili Formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, Serdar, Paulo Oliveira, Borja; Vitor Carvalho, André Horta; Pizzi, Ricardo Horta, Bruma; Banza. All. Artur Jorge.

Dove vedere il match in TV

Napoli-Braga, match in programma martedì 12 dicembre alle ore 21:00 sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport Arena (numero 204), Sky Sport (numero 253) e in streaming su Sky Go, NOW.