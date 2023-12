Eccellenza, girone B: la Sarnese vola a +10 dalla Scafatese

Eccellenza, girone B. La Sarnese, dopo la vittoria in extremis contro la Virtus Avellino, sono saliti a quota 36 punti in classifica, restando saldi in prima posizione. Gli altri risultati hanno sorriso alla compagine granata, visto che il Castel San Giorgio, secondo, è stato fermato sull’1-1 dal Città di Solofra e Giffoni Sei Casali e Scafatese hanno altrettanto pareggiato. La squadra di mister Pirozzi ha dunque conquistato 2 punti dalle inseguitrici. In particolar modo spiccano i 10 punti di distacco dai gialloblè che, ad inizio campionato, erano candidati al posto di antagonisti.

10 punti sono tanti, ma il tecnico della Scafatese Ciro Muro ha dichiarato di dover pensare partita dopo partita cercando di conquistare quanti più punti possibili. La buona notizia in casa gialloblè nel pari esterno contro la troupe di Criscuolo è arrivata nella seconda frazione con l’ingresso in campo di Gianmarco Tedesco. I rumors di mercato sembrano essere lontani ed il puma potrebbe essere l’arma in più del canarino per tentare di risalire la classifica.