Centro Storico-S.Egidio 0-0. Pareggio prezioso per il Sant’Egidio di mister Gianluca Moscariello che tiene a sei punti di distanza una diretta concorrente per la salvezza. In un match molto emozionante, ma a reti inviolate, i leoni producono tanto ma rischiano di subire la beffa nel finale. Esordio da protagonista per il nuovo portiere Domenico Benevento che para un rigore e buon esordio anche per i neoacquisti Viscardi e Tedesco. Moscariello può guardare avanti con fiducia.

Centro Storico-S.Egidio 0-0: la cronaca

Il primo tempo non regala particolari emozioni. Al 5’minuto il neoportiere gialloblù, Benevento, scalda i guantoni con una parata su calcio di punizione. La prima vera occasione del match capita sulla testa di Perna che, dagli sviluppi di un corner battuto da Iovine, non riesce ad insaccarla al minuto 28’. Cinque minuti dopo ci provano ancora i leoni con Buscè, ma la sua conclusione è troppo debole. Nel finale di primo tempo si fanno vedere i padroni di casa che sciupano due occasioni con Del Vecchio, il quale prima tenta una girata che termina alta sopra la traversa e poi sciupa clamorosamente nell’area piccola, tirando a lato.

Centro Storico-S.Egidio 0-0: secondo tempo

Dopo un primo tempo abbastanza monotono, nella ripresa la gara diventa più divertente anche perché il Sant’Egidio rientra in campo con più coraggio e con più determinazione. Dal quindicesimo minuto del secondo tempo i leoni creano tre occasioni in tre minuti; la prima nasce da una percussione palla al piede di Iovine che salta qualche avversario, entra in area e quasi propizia un autogol. Poi ci prova il difensore centrale Lanzetta (neocapitano del Sant’Egidio) che, rimasto in posizione offensiva dopo un corner, si rende protagonista di una bella conclusione ravvicinata ma trova l’opposizione del portiere. Infine, il bomber Raffaele Buscè, un minuto dopo, stoppa il pallone di petto spalle alla porta e, senza pensarci, si gira e calcia da fuori area, ma soltanto il palo gli nega un eurogoal.

La risposta del Centro Storico arriva solo al minuto 33’ con un calcio di punizione dal limite dell’area battuto da Scudiero che termina di poco a lato. Due minuti dopo gli ospiti reclamano un rigore per un contatto ai danni di Rispoli, ma l’arbitro non è di questo avviso e sull’azione successiva Buscè ha a disposizione una nuova occasione, ma calcia a lato. Al 40’ arriva un episodio che potrebbe cambiare la gara: l’arbitro concede un rigore ai padroni di casa che però calciano alto con Scudiero. Il direttore di gara, però, vedendo qualcosa di scorretto nell’esecuzione del penalty, fa ripetere il tiro dagli undici metri. Ancora Scudiero si presenta davanti a Benevento, ma il neo esperto portiere gialloblù ipnotizza l’avversario ed evita una probabile sconfitta dei suoi. C’è ancora spazio per le emozioni poiché nel finale viene espulso il tecnico gialloblù Moscariello per comportamento antisportivo della sua panchina e al 48’ viene annullato un goal ai padroni di casa per fallo di mano.

Il Sant’Egidio sale a quota 17 punti in classifica, riagganciando lo Sporting Pontecagnano, prossima avversaria dei leoni, al decimo posto.

Centro Storico-S.Egidio 0-0: il tabellino

Centro Storico Salerno: Pisapia; Celetta (Di Lucia 10’st), Tizio, Vigilante (Bucciero 23’st), Plaitano (De Concilio 31’st); Della Monica, Bifulco, Scudiero; Di Ceto, Del Vecchio, Casaburi (Carrafiello 36’pt). A disposizione: Rulli, Salerno, Memoli, Cotecchia, Bucciero, Carrafiello, De Concilio, Barone, Di Lucia. Allenatore: Vincenzo Polverino.

Sant’Egidio: Benevento; Giordano (Napolano 27’st), Perna, Lanzetta, D’Auria; Martinello (Tedesco 23’st), Iovine (Veneziano 39’st), Pepe F.; Pignataro (Viscardi 17’st), Nacchia (Rispoli 30’st), Buscè. A disposizione: Catalano, Napolano, Viscardi, Pepe F., Veneziano, Pernolino, Pepe S., Rispoli, Tedesco, D’Antuono. Allenatore: Gianluca Moscariello.

Arbitro: Enzo Mario De Micco (Caserta).

Assistenti: Gerardo Trotta (Nocera Inferiore); Valerio De Angelis (Caserta).

Marcatori: Nessuno.

Ammoniti: Giordano, Pignataro, Perna (SE); Plaitano, Del Vecchio, Pisapia (CSS).

Espulso: Gianluca Moscariello (Allenatore SE).