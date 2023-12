Sarno. Robustelli su area PIP: “Opere strategiche per la città”

Area industriale di Sarno, il progetto di completamento della rete fognaria è sempre più realtà. I lavori hanno creato però alcuni problemi al manto stradale: arrivano così le puntualizzazione della consigliere dell’Ente Idrico Campano per il comune di Sarno Anna Robustelli.

Le opposizioni

Le opposizioni consiliari infatti avevano lamentato più volte nelle scorse settimane condizioni stradali pessime per il passaggio di centinaia e centinaia di mezzi pesanti che attraversano l’area di via Ingegno. Nel frattempo La zona PIP è interessata dai lavori di completamente della rete idrica e fognaria che porteranno importanti vantaggi alla città nonché ai singoli industriali.

I cantieri

Cittadini e parti politiche non hanno però mancato di denunciare problemi relativi ai cantieri, che scavando nell’asfalto creano nel medio periodo sfaldature che si trasformano con pioggia e passaggio di veicoli e mezzi pesanti in vere e proprie voragini. Un attacco che trova però la risposta secca della consigliere Robustelli.

«Nelle more del completamento dei lavori della rete idrica e fognaria di via Ingegno, a cui seguirà il completo rifacimento del manto stradale spiega la consigliera dell’Ente Idrico – si sta provvedendo a tamponare le inevitabili buche che si aprono dopo ogni pioggia o a seguito del transito dei mezzi pesanti. È una goccia che non toglie sete, via Ingegno è storia a Sarno». I disagi per Robustelli sono quindi una diretta conseguenza della maxi opera infrastrutturale, dalla portata storica viste le continue richieste dell’area di interventi simili.

Accuse infondate

È stata infatti sostituita la precedente condotta idrica con un lavoro di circa 1,2 kilometri di tubi di ghisa compresi di allacci completati in tutta via Ingegno. «Ci scusiamo per le accuse infondate, rese da certa parte politica, denigratorie dell’operato incontrovertibile dell’Ente idrico Campano. Tali dichiarazioni sono la negazione dei risultati, palesi agli occhi di tutti, offensive nei confronti della nostra comunità che senza questi disagi legati ai lavori, di cui ogni giorno cerchiamo di ridurre al minimo, sarebbe ancora condannata senza punto e senza svolta – spiega Robustelli – Stiamo lavorando per la nostra comunità, ci scusiamo, ancora un volta per i disagi».

Alfonso Romano