Basket. Antoniana-Caiazzo: Final Four in palio per la Bioverde

Ad un passo dalle Final Four

La vittoria con Forio ha ridato il quarto posto solitario alla Bioverde prima dell’ultimo match del girone d’andata, nel quale si decideranno le sorti dell’Antoniana in chiave qualificazione alle Final Four di Coppa Campania.

Sabato 16 dicembre, ore 18:00, presso la Struttura Geodetica di Via Panoramica,15 a Boscoreale, la resa dei conti in tal senso.

Capitan Fiorillo e compagnia ospitano la capolista Caiazzo in un match che si preannuncia tanto complicato quanto avvincente.

In caso di vittoria i giallorossi saranno matematicamente qualificati alla F4 del 5-6 gennaio, viceversa dovranno attendere notizie positive dalle sfide che vedranno protagoniste Matese e Cercola.

Sabato la partita sarà davvero imperdibile per i supporters abatesi e tutti gli amanti della palla a spicchi, ed allora ecco l’invito della società del presidente Varone ad arrivare puntuali per l’inizio della gara tingendosi quanto più possibile di giallorosso per colorare una serata che potrebbe essere storica per la Sant’Antonio Abate del basket.