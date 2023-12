Promozione, girone D. Nella quattordicesima giornata spicca il big match di alta classifica tra Virtus Stabia ed Atletico San Gregorio, vinto dalla compagine napoletana con il punteggio di 5-3; spicca la tripletta di Farriciello che ha permesso alla Virtus di salire a quota 32 punti in classifica a -2 dall’Atletico San Gregorio ed a -4 dalla vetta. Al primo posto attualmente c’è l’Ebolitana che ha battuto per 2-1 l’Atletico Pagani ed ha sorpassato in classifica la squadra di mister Dante. In zona playoff vincono anche Città di Campagna e Battipagliese contro Sporting Pontecagnano e Sanseverinese con i rispettivi punteggi di 3-2 e 4-1.

Resta agganciata al treno playoff anche l’Agerola che supera nettamente la Temeraria con il punteggio di 3-0 grazie anche alla rete del neo arrivato Di Ruocco. Sotto i biancorossi c’è a sorpresa il Victoria Marra che con un altro 3-0 ha superato il Real Palomonte, sempre più penultimo con soli 5 punti. Il Sant’Egidio non riesce a sfondare contro il Centro Storico Salerno e porta a casa un solo punto dopo una gara a reti bianche. Non c’è via d’uscita per il San Valentino che perde 3-0 contro l’Atletico Faiano che sale così a 7 punti in classifica e scavalca il Real Palomonte.