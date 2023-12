Scafati. Un successo la Christmas Cup allo stadio “Giovanni Vitiello”

Mille giovani e giovanissimi hanno calcato i campi dello stadio comunale scafatese per un'iniziativa storica organizzata da N&D Calcio e Passione con il patrocinio del Comune

E’ stato un grande successo la “Scafati Christmas Cup”, oltre 70 squadre provenienti da tutta la Campania si sono sfidate all’interno dello stadio comunale “Giovanni Vitiello”. Al centro i giovanissimi, dagli esordienti ai piccoli amici, per un totale di 150 partite in tre giorni all’insegna della sportività e dell’aggregazione. L’associazione N&D CALCIO & PASSIONE, del duo Scafatese composto da Stefano Nicosia e Antonio De Martino, è stata promotrice del maxi evento che ha avuto anche il patrocinio del comune di Scafati oltre che del supporto di circa 40 attività commerciali del territorio. L’evento, partito venerdì 8 dicembre e concluso domenica 10, è stato un momento storico per la città scafatese, che da anni non viveva rassegne sportive così importanti e partecipate.

L’impegno di N&D

“Siamo davvero soddisfatti ed orgogliosi, perché dopo tantissimi anni, lo stadio “Giovanni Vitiello” ha riaperto le proprie porte ad un evento di calcio giovanile, che ha coinvolto circa 1000 atleti. Questo grazie sicuramente al Comune di Scafati, nelle persone del sindaco Pasquale Aliberti, dell’assessore allo sport Diego Chirico e del presidente della commissione sport Raffaele Ciliberto, che ci hanno dato pienamente fiducia quando a maggio 2023 gli abbiamo presentato l’ambizioso progetto” sono le parole di Stefano Nicosia e Antonio De Martino di N&D CALCIO & PASSIONE “Poi il nostro impegno, i nostri sacrifici e la nostra perseveranza hanno fatto tutto il resto, facendo si che da un’idea quasi surreale si concretizzasse una manifestazione giovanile di assoluto livello, che ha coinvolto oltre 2000 persone tra giocatori, accompagnatori e addetti ai lavori”. Il prossimo importante appuntamento dell’associazione è a Salerno dal 27 al 29 Dicembre, con una nuova Christmas Cup che conterà oltre 100 squadra provenienti da tutta Italia”

Comune soddisfatto

“L’amministrazione è fiera di aver accompagnato un’iniziativa del genere, lavoriamo per momenti come questi” sono le parole piene di soddisfazione del consigliere comunale e presidente della commissione sport Raffaele Ciliberto “L’iniziativa è un punto di partenza verso la riqualificazione di una struttura sportiva come lo stadio comunale che mi sta impegnando tutti i giorni giorno e notte. Stiamo pensando già alla prossima iniziativa simile, magari verso Pasqua”.