Lidl Italia: Inaugurati due nuovi Supermercati

Lidl Italia celebra oggi l'apertura simultanea di due nuovi negozi da Nord a Sud. Il supermercato di San Vitaliano, si distingue per la sua sostenibilità ambientale.

Lidl Italia, primaria catena di supermercati con oltre 730 punti vendita in Italia, celebra oggi l’apertura simultanea di due nuovi negozi da Nord a Sud. A Carnate (MB) e San Vitaliano (NA), la compagnia accoglie il pubblico con 31 nuovi collaboratori, arricchendo la squadra Lidl di oltre 21.000 membri in tutto il paese.

Il trentaduesimo store Lidl in Campania apre a San Vitaliano, con 13 nuovi impieghi e la presenza della sindaca Rosalia Anna Masi. Il sindaco elogia la scelta di Lidl di investire nel territorio, sottolineando l’approccio ecosostenibile del nuovo store.

Situato in via Nazionale delle Puglie, il supermercato di San Vitaliano, con oltre 1.300 mq di area vendita, si distingue per la sua sostenibilità ambientale (classe A4), impianto fotovoltaico da 166 kWh e l’uso al 100% di energia da fonti rinnovabili. Vetrate ampie, illuminazione a LED e oltre 130 posti auto completano l’esperienza eco-friendly.

Il nuovo supermercato offre un ambiente moderno e funzionale, con reparto frutta, panetteria, prodotti per la casa e per gli animali. Aperto sette giorni su sette dalle 8:00 alle 22:00, si propone come one-stop shop a prezzi competitivi.

Il progetto natalizio Lidl, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, vede il ritorno del Panettone Classico Deluxe: per ogni panettone venduto dal 4 dicembre, Lidl dona uno alla Croce Rossa, contribuendo alle attività a sostegno delle persone vulnerabili. Un gesto che rende il dolce non solo delizioso ma anche solidale.