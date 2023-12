Scafatese. I gialloblè domenica 17 dicembre ospiteranno il Buccino al Vitiello; gara ostica per gli uomini di mister Muro che affronteranno una squadra distante un solo punto in classifica. Infatti, il Buccino occupa la quinta posizione con 25 punti, rispetto ai 26 del canarino che si trova al quarto posto.

La Scafatese, però, non vince da 4 partite, ossia dal 3-0 esterno contro il Città di Solofra ottenuto l’11 novembre. La notizia positiva è il rientro di Gianmarco Tedesco, grande protagonista in questo avvio di stagione con 13 gol in campionato e 2 in Coppa Italia. Il Puma è già tornato in campo per uno spezzone di partita contro il Giffoni Sei Casali e molto probabilmente domenica potrebbe tornare ad essere titolare.

Il Buccino, invece, con l’avvento di mister Messina ha risalito la china ed è imbattuto da 7 giornate. L’ultima sconfitta risale al 28 ottobre sul campo del Giffoni Sei Casali; i rossoneri hanno ottenuto 15 punti in 7 partite e non sono intenzionati a fermarsi proprio in uno scontro diretto.