Un’altra rapina in pieno centro spaventa la città di Scafati, l’ondata di criminalità non si ferma, nemmeno durante le feste natalizie

Scafati. Rapina alla tabaccheria in pieno centro

Un’altra rapina in pieno centro spaventa la città di Scafati, l’ondata di criminalità non si ferma neanche sotto le luci natalizie. L’ultimo caso denunciato lo scorso sabato in piazza Vittorio Veneto, il PD lancia un nuovo appello all’amministrazione del sindaco Pasquale Aliberti. Lo spirito natalizio non sembra fermare assolutamente la violenza di gruppi e uomini che senza paura continuano a rapinare esercizi commerciali nel cuore della città scafatese. Sabato scorso, intorno le otto di sera, un’altra rapina in piazza Vittorio Veneto e in particolare alla Tabaccheria Castaldo, con i proprietari che nel giro di pochi minuti sono stati prosciugati dell’incasso pomeridiano da una coppia di malviventi.

La dinamica

La dinamica del colpo è stata del resto molto simile a quella capitata qualche mese fa ai danni della vicina farmacia, con una coppia in moto che recatasi sul posto ha concluso il colpo con violenza e intimidazioni. Gli stessi esercizi commerciali credono che si possa trattare degli stessi delinquenti, che tornerebbero così ad agire indisturbati. L’ennesimo vilipendio che diventa oggetto di critica politica da parte del PD locale guidato dal coordinatore Giuseppe Fontanella, che in un comunicato lancia ancora l’allarme sicurezza: «in pieno centro cittadino, tra le luci e la frenesia natalizia, nei pressi della stessa piazza che ha ospitato pochi giorni prima centinaia e centinaia di persone per il concerto in occasione dell’accensione dell’albero, indisturbatamente, si entra armati per mettere a segno una rapina in pieno stile “Gomorra”.

Parole di preoccupazione

Parole forti che diventano poi una riflessione politica viste anche le ultime dichiarazioni sul tema sicurezza del sindaco Pasquale Aliberti, che negli scorsi giorni ha rimodulato in Prefettura l’installazione di nuove telecamere sul territorio. «Le telecamere da sole non bastano – chiosa Fontanella – oltre a rafforzare l’organico di tutte le forze dell’ordine del territorio, sono indispensabili misure strutturali per controllare il territorio insieme ai protagonisti del territorio stesso».

Alfonso Romano