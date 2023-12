Basket. Derby in vista, Scafati ospita Napoli

Preview

Dopo quattro stop di fila, la Givova Scafati vuole a tutti i costi tornare alla vittoria e ci

proverà domenica, alle ore 18:15, alla Beta Ricambi Arena PalaMangano nel derby campano contro la Ge. Vi. Napoli.

Senza il lungodegente De Laurentiis e con Strelnieks fortemente in dubbio (terapia

riabilitativa in corso), la compagine dell’Agro ha avuto una intera settimana di tempo per

metabolizzare il cambio di guida tecnica e meglio apprendere i dettami di coach Boniciolli. Si è allenato con i nuovi compagni anche l’ultimo arrivato Gamble, le cui condizioni fisiche sono al vaglio dello staff tecnico, al fine di valutarne l’eventuale utilizzabilità proprio nel prossimo incontro di campionato.

La Generazione Vincente Napoli Basket

Anche la Ge. Vi. Napoli è reduce da un periodo di forma tutt’altro che smagliante. Viene

infatti da due sconfitte consecutive e quindi sarà motivata e carica a mille in vista del derby. Coach Igor Milicic, alla sua prima esperienza nel campionato italiano, potrà disporre

dell’organico al completo e quindi anche del miglior rimbalzista del campionato Owens (8,6

rimbalzi e 11,9 punti di media) e del miglior assist-man dell’intera serie A Ennis (6,3 assist e 10,8 punti di media). A costoro vanno aggiunti i due migliori realizzatori della squadra partenopea, ovvero l’ala grande Zubcic (18,2 punti e 6,6 rimbalzi di media) e la guardia Pullen (14,4 punti e 3 assist di media). Senza dimenticare l’apporto fondamentale fornito dall’ala Sokolowski (10,6 punti e 5 rimbalzi di media), dalla guardia Jaworski (9 punti di media) e dal gruppo di italiani formato dal centro Lever, dal playmaker De Nicolao, dall’ala grande Ebeling, e dal giovane Mabor Dut Biar.

Le dichiarazioni

Il centro Jack Nunge: «La squadra è in grado di reagire a questo delicato momento e sta

lavorando sodo nel corso di questa settimana con il nuovo allenatore, con l’obiettivo di ritrovare quella vittoria che manca da troppo tempo. Coach Boniciolli ha portato una nuova energia al programma e una grande prospettiva per continuare a migliorarci e vogliamo farlo sin dalla gara di domenica contro Napoli. Ci attende una grande sfida, contro una delle migliori squadre d’Italia, molto equilibrata e profonda. Possiamo farla nostra con il contributo di tutti: abbiamo infatti bisogno di una partita completa, di grande intensità per 40 minuti in difesa e di un attacco intelligente per limitare i canestri in transizione. Fondamentale sarà l’apporto dei nostri tifosi, che sin dall’esordio in campionato ci sono vicini e ci sostengono. Quello di domenica sarà il mio primo derby, partita che non vedo l’ora di giocare, sicuro che i nostri tifosi dagli spalti ci porteranno su un altro livello: non vedo l’ora di vivere questa atmosfera».