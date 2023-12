Serie D, girone G. Il San Marzano, dopo aver mantenuto l’imbattibilità contro il Cos Sarrabus, domani sarà impegnato nella trasferta contro il Boreale; la compagine romana si trova nei bassifondi della classifica con soli 12 punti, a +1 dall’ultimo posto. Gara che sulla carta potrebbe permettere ai ragazzi di mister Zironelli di volare a quota 24 punti in classifica, sperando in qualche passo falso delle squadre che attualmente si trovano in zona playoff.

La Nocerina, nonostante il momento delicato, in questa settimana si è preparata alla sfida di domani contro il Trastevere Calcio. I molossi, che nell’ultimo match hanno fallito l’appuntamento con la vittoria, potranno riscattarsi già domani dinnanzi ai propri tifosi. Gli ospiti, invece, sono reduci da un ko isolano (sconfitta per 2-1 ad Ischia) e sono alla ricerca di punti per risalire la china in classifica.