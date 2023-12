Angri-Gallipoli 2-3: harakiri grigiorosso, vincono i pugliesi

Angri-Gallipoli 2-3. Allo stadio Novi cade per la seconda volta consecutiva l’Angri di Di Costanzo che si fa rimontare nel finale. Sconfitta pesante per i grigiorossi che restano a 17 punti in classifica, mentre i pugliesi salgono a quota 12.

Angri-Gallipoli 2-3: la cronaca

Passano 120 secondi è la prima occasione è di Tipaldi che si inserisce ed a tu per tu Dima costringe l’estremo difensore a rifugiarsi in corner. È sempre l’Angri a rendersi pericoloso anche al 7’ con Ascione che pesca Longo, ma il 9 grigiorosso non inquadra lo specchio. La squadra di mister Di Costanzo è padrona del campo che gioca nella metà campo degli ospiti; al 22’ Picascia serve Mansour che al volo spara di poco alto. Il Gallipoli cerca di contenere le offensive grigiorosse ed al 35’ prova a farsi vedere dalle parti di Scarpato con un colpo di testa di Kapnidis. Al 40’ arriva il meritato vantaggio dell’Angri: Herrera ci prova direttamente da calcio di punizione e sulla respinta arriva la zampata di Fabio Longo che trova l’1-0 e fa esplodere il Novi. I grigiorossi hanno l’occasione per trovare subito il raddoppio: rilancio di Scarpato direttamente per Palmieri che prova a sorprendere Dima con un pallonetto che termina di poco a lato.

Angri-Gallipoli 2-3: secondo tempo

Nella ripresa il Gallipoli preme sull’acceleratore e dopo 5 minuti trova la rete del pari con Munoz: cross dalla sinistra, il 7 giallorosso tutto solo spinge la palla in rete. L’Angri provo subito a rimettere le cose in chiaro con una rovesciata di Longo, ma Dima è reattivo e blocca in due tempi. La squadra di mister Cavallaro prova addirittura a portarsi in vantaggio, ma al 65’ sono i grigiorossi a trovare la seconda rete si giornata: Palmieri va via sulla sinistra, serve Ascione a rimorchio che lascia partire un missile che buca Dima. La gara non finisce di regalare emozioni: all’82’ Zappacosta direttamente da calcio di punizione colpisce il palo e sulla ribattuta Thiam sigla la rete del pareggio. Negli ultimi minuti succede di tutto: Palmieri riparte, viene fermato e colpisce un avversario al volto; il direttore di gara spedisce il numero 7 dell’Angri sotto la doccia. All’89 doccia gelata per la squadra di mister Di Costanzo: ancora Munoz tutto solo in area di rigore incrocia e sigla la doppietta personale portando il Gallipoli in vantaggio. Nel finale a provarci è Kljajic con una conclusione dal limite, ma non inquadra lo specchio. Dopo 6 minuti di recupero la gara termina con il risultato di 2-3 in favore dei pugliesi.

Angri-Gallipoli 2-3: il tabellino

ANGRI : Scarpato, Tipaldi (68′ Cordato), Picascia (62′ De Franco, 94′ Caccavallo), Palmieri, Longo, Herrera, Allegra (89′ Tall), Kljajic, Mansour (77′ Schiavino), Fabiano, Ascione. A disposizione: Castellano, Fiele, De Marco, Sabatino.

GALLIPOLI : Dima, Munoz, Pissas (77′ Zappacosta), Scialpi, Kapnidis (62’Thiam), Bianco, Trinchera, Donnarumma, Demoleon (62′ Mariano), Monteleone, Miggiano (68′ Bacca). A disposizione: De Donno, Fruci, Carlucci, Schirosi, Montagnolo.

AMMONITI : Picascia (A) Kapnidis (G) Demoleon (G) Longo (A) Mariano (G)

ESPULSI : Palmieri (A)

ANGOLI : 3-6

MARCATORI : Longo (A), Munoz (G), Ascione (A), Thiam (G) Munoz (G)

RECUPERO: 1′ (PT), 6′ (ST)

ARBITRO: Vazzano di Catania

ASSISTENTE 1: Lombardi di Chieti

ASSISTENTE 2: D’Orazio di Teramo