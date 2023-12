Basket. L’Antoniana si gioca l’accesso alla Coppa Campania

Gara decisiva

Un inizio in sordina, l’arrivo di De Martino, l’imbattibilità casalinga ed una costante crescita del gruppo hanno portato la Bioverde Pallacanestro Antoniana ad avere la possibilità di qualificarsi alle Final Four di Coppa Campania in programma il 5-6 gennaio 2024 durante l’ultima giornata del girone d’andata.

La società del presidente Gerardo Varone ospiterà alle ore 18:00 di questo sabato la Step Back Caiazzo dell’ex campione NBA Linton Johnson, squadra capolista della Serie C insieme alle forti Parete ed Academy Potenza in un match che si preannuncia tutto da vivere. Per l’occasione la dirigenza giallorossa ha invitato tramite i canali social del consorzio tutti i propri supporters a recarsi all’appuntamento con indosso vestiario giallo e/o rosso per sostenere i propri beniamini in una sfida che, qualunque sarà il risultato finale, resterà un pezzo di storia della Sant’Antonio Abate dei canestri.

Antoniana qualificata se

La Bioverde sarà qualificata alle Final Four di Coppa Campania in caso di vittoria nel big match di domani. In caso di sconfitta a qualificarsi sarà Matese se dovessero arrivare KO sia per Casapulla che per Cercola, mentre basterà la vittoria di Cercola ed un arrivo a 3 (o a 4) per consegnare ugualmente il pass alla Pallacanestro Antoniana. A pari punti con Cercola e/o Casapulla a strappare la qualificazione sarebbero sempre i giallorossi. In caso di arrivo a pari punti con Matese e Casapulla, infine, a passare sarebbe Matese.

Beneficenza giallorossa

La gara, inoltre, sarà l’ultimo appuntamento del 2023 prima della pausa per le festività natalizie ed il club neopromosso in C non si è voluto far mancare proprio nulla: all’evento presenzierà l’associazione “Piccolo Grande Amore” la quale allestirà all’esterno del rettangolo di gioco uno stand dove verrà reso possibile l’acquisto di alcuni gadget natalizi da loro realizzati. Il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di una barella pediatrica per l’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore (SA) per il “Natale Solidale 2023” col Progetto UOC “Una barella sotto l’albero”.

I presupposti per vivere un sabato pomeriggio all’insegna dello sport e della socialità con l’aria di festa che inizia a respirarsi ci sono tutti; l’appuntamento è fissato per le ore 18:00 di sabato 16 dicembre in Via Panoramica, 15 – Boscoreale (NA) e sarà inoltre visibile in diretta sulla pagina Facebook della Pallacanestro Antoniana.