Campania. Lite tra vicini si trasforma in aggressione con benzina e fuoco

Lite tra vicini si trasforma in aggressione con benzina e fuoco

Una lite tra vicini culmina in un atroce atto: un uomo versa una latta di benzina su un 51enne, già noto per molestie, e gli dà fuoco, trasformandolo in una torcia umana. IL fatto è avvenuto in giornata a Cervinara. La vittima, gravemente ustionata, è stata trasportata all’ospedale “San Pio” di Benevento e poi al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

Gravi ustioni

Il 51enne, che sarebbe stato più volte denunciato per violenze, ha subito ustioni su tutto il corpo. La polizia ha identificato il responsabile, attualmente in stato di fermo, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Un drammatico episodio che evidenzia la gravità delle tensioni tra vicini. Lo riporta “Edizione Caserta“.

ReCro