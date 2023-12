Nocera Inferiore. Torquato precisa sugli indennizi area Montevescovado

Nocera Inferiore. Torquato precisa sugli indennizzi area Montevescovado

dall'avvocato Manlio Torquato, già sindaco di Nocera Inferiore.

La nota

Le affermazioni di una consigliera meritano un chiarimento. La questione riguarda il completamento dei 2 palazzi incompleti per 60 alloggi a Montevescovado.

E per i quali la Curatela Fallimentare di IACP FUTURA (la società privata dell’Iacp incaricata all’epoca della loro realizzazione e poi fallita) chiese soldi (gli indennizzi) al Comune.

Tale consigliera imputa all’ex sindaco Antonio Romano e all’assessore della mia Giunta, Ciro Amato, singolari responsabilità: al primo, quella per il mancato completamento dei lavori. Al secondo quella per gli indennizzi (cioè dei soldi) a pagarsi da parte del Comune alla Curatela Fallimentare. Affermazioni entrambe imprecise e perciò fuorvianti.

I fatti raccontano che allorquando l’ IACP Futura falli, lasciando incompleti i lavori, l’ex sindaco sporse finanche una denunzia penale. Non pote’ fare altro.

Quanto invece agli indennizzi va chiarito che la Curatela Fallimentare li ha richiesti, insieme al mantenimento degli immobili, e perciò non sono certo conseguenza di una decisione della Amministrazione, come si vuol far credere.

Anzi, è bene ricordare che: solo con la delibera consiliare del 2015, durante la mia prima amministrazione, il Comune ritorno’ in possesso delle aree e dei due fabbricati (incompleti) che l’IACP FUTURA ancorché fallita, deteneva; quelle aree per di più grazie alla nostra Amministrazione col lavoro degli assessori Amato e Campitelli, sono stati liberati dalle ipoteche del Banco di Napoli per 2milioni di euro, si da poter far completare i lavori dei 2 fabbricati incompleti; che abbiamo ottenuto dall’ACER il mantenimento delle poste finanziarie che rischiavano di esserci scippate. Scongiurando cos un nuovo blocco dei lavori.

E che il Comune ha da tempo rilasciato all’ACER Campania, che deve realizzare l’intervento, una prima autorizzazione, ma che successive variazioni di progetto hanno finora rallentato i lavori.

Infine va ricordato che qualche mese fa è stato aperto un altro cantiere a Montevescovado, coi fondi Pnrr per 32 alloggi popolari. Si tratta della progettazione presentata e ammessa a finanziamento con la mia Amministrazione.

Manlio Torquato