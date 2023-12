Basket. Angri a Mola per l’ultima gara dell’anno

Preview

Ultima trasferta del 2023 per l’Angri Pallacanestro. I ragazzi di coach Francesco Chiavazzo, oggi alle 18, scenderanno sul parquet del PalaPinto per affrontate New Mola Basket 2012. I pugliesi sono il fanalino di coda del girone G, con una vittoria all’attivo. Ma venderanno cara la pelle per regalare una gioia alla loro tifoseria. I Condor devono fare i conti con le condizioni fisiche non proprio brillanti di alcuni interpreti, tra cui Bonanni e Taddeo. Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione. Di fronte un avversario, come quello allenato da coach Andrea Masini, che ha in Barnaba, Guido, Birra e Catani i migliori realizzatori.

Le parole di Jelic

Queste le dichiarazioni pregara dell’ala Stipe Jelic. “La differenza, contro Lucera, l’abbiamo fatta con

l’intensità e la voglia giusta nei momenti più importanti della partita. Sicuramente sto crescendo sempre di

più, un po’ come tutta la squadra. Dobbiamo affrontare Mola con la stessa intensità e serietà come tutte le

partite fino ad ora”.