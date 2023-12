Basket. Storica Antoniana, qualificata alla Coppa Campania

L’annata perfetta

La storia è fatta, la Bioverde Pallacanestro Antoniana è alle Final Four di Coppa Campania. Caiazzo si arrende 67-55 alla Struttura Geodetica di Boscoreale.

I giallorossi mantengono l’imbattibilità casalinga e si guadagnano, al termine di un girone d’andata superlativo per una neopromossa (!) la possibilità di giocarsi la Coppa è il giusto e meritato riconoscimento. Il 2023 si chiude con una Coppa Campania di Serie D conquistata, una promozione in Serie C ottenuta ed una qualificazione alle Final Four di Coppa Campania strameritata da neopromossa in C.

Annata pazzesca per la Sant’Antonio Abate a spicchi.

La cronaca del match

L’infortunio di Linton Johnson dopo 37 secondi di gioco rischia di tagliare le gambe alla capolista Caiazzo, che però non molla e si affida all’esperienza di Petrazzuoli per rispondere ad un super Mezzacapo al termine del primo quarto (15-9).

Nel secondo quarto la Bioverde allunga sulle ali di Mandarino ed uno scatenato Amodio, all’intervallo lungo è 32-23 il parziale.

Alla ripresa delle operazioni è veemente la reazione casertana che rientra in gara ed al 27’ trova il primo vantaggio della partita (38-39) trascinata dal duo Tomasiello-Mastroianni. La contro risposta è di Fernando prima del canestro che sblocca uno sfortunato Pasquale De Martino, a 10’ dal termine Antoniana avanti 47-45.

L’ultimo quarto lo dominano i ragazzi di coach Festinese sotto le plance, Mandarino e Fernando piazzano il break, Michele Giordano chiude i conti al termine di una serata per lui speciale.

Il finale è 67-55, tripudio giallorosso a Boscoreale.

La prossima tappa sono le Final Four, 6-7 gennaio 2024.

Tabellini

ANTONIANA: Amodio 11, Fernando 11, Mezzacapo 10, Fiorillo 4, Jallow ne, Giordano 7, Di Palma 6, Cascone A. ne, Mandarino 10, De Martino 8, Lamberti ne, Cascone G.

CAIAZZO: Mastroianni 13, Tomasiello 11, Aldi 10, Petrazzuoli 11, Johnson, Coppola 5, D’orta 5, Palladino, De Matteoo D. ne, De Matteo G. ne, Di Sorbo ne.