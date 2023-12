Nocera Inferiore. Approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026

La Giunta ha ufficialmente approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, un documento esaustivo che delinea le principali iniziative per lo sviluppo urbano nei prossimi tre anni, con particolare attenzione alle previsioni di finanziamento tramite mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Interventi mirati

Il programma si apre con una serie di interventi mirati alla riqualificazione urbana. I lavori includono l’ammodernamento dei marciapiedi lungo via Astuti (dall’incrocio con Via Roma all’incrocio con Via Napoli), via Giordano e via Libroia (nelle vicinanze dell’ASL), oltre a significative opere nelle piazze Guerritore, Cicalesi, Petrosini, Maestri del Lavoro (II lotto) e Sant’Antonio (II lotto). Ulteriori interventi riguardano la creazione di aree di parcheggio in via F. Ricco (vicino all’ASL) e il recupero di un’area destinata a tale scopo in via Napoli.

Montevescovado

Il documento prevede inoltre attività di manutenzione straordinaria, coinvolgendo i prefabbricati pesanti di Montevescovado con adeguamenti funzionali degli impianti tecnologici, gli impianti sportivi (stadio, palazzetto e pallone pressostatico), edifici scolastici di proprietà comunale, strade, piazze cittadine, spazi pubblici, pubblica illuminazione e relative infrastrutture. Tra gli obiettivi, spiccano il potenziamento del Canile Municipale e la realizzazione del Cimitero per animali d’affezione.

Passero

Il presidente della Commissione Consiliare Lavori Pubblici, Luciano Passero, sottolinea che il programma include progetti di ampio respiro, tra cui il completamento strutturale del Monastero Benedettino di San Giovanni in Parco, la realizzazione del parco giochi di Montevescovado e l’ampliamento del parcheggio alla rotatoria dell’uscita autostradale A3. Altri interventi strategici coinvolgono il Cimitero Comunale, con lavori sulle fosse prefabbricate, i quadrati, i completamenti dei vialetti e le opere fognarie, nonché la realizzazione di nuovi tronchi stradali.

Perna

Gianluca Perna, assessore ai Lavori Pubblici, evidenzia ulteriori progetti, come l’ampliamento di via D’Alessandro e la sistemazione di via Pironti e via Starza San Francesco. Particolare attenzione è dedicata alla rimozione delle barriere architettoniche alla Villa Comunale e alle scale di via Siciliano, rione Calenda e a Casolla.

Altri interventi

Il Sindaco Paolo De Maio sottolinea che i progetti menzionati troveranno copertura finanziaria attraverso i mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti per le prossime annualità. Inoltre, sono inclusi interventi concertati con gli enti sovraordinati, come il ripristino degli argini dei torrenti Solofrana e dei Corvi, attività già avviata per l’Alveo Comune Nocerino in collaborazione con il Consorzio di Bonifica.

Natalia Pepe