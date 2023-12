Per la Nocerina non c’è pace, dato che i molossi hanno rimediato una pesante sconfitta casalinga contro il Trastevere. Un risultato pesante che ha portato la tifoseria alla contestazione al termine del match, e che adesso aspetta una risposta forte da parte della società per uscire da questa crisi profonda. La squadra di mister Nappi ora si ritrova al nono posto con 22 punti a -3 dall’Ischia quinta. Il tempo per recuperare un posto in zona playoff c’è, ma attualmente la squadra appare spenta e senza quella verve che serve per lottare per le zone alte della classifica.

Il match contro il Trastevere è stato condizionato anche dall’espulsione ad inizio ripresa di Vecchione, ma anche in parità numerica la Nocerina non ha mai dato l’impressione di poter rientrare in partita.

Nocerina-Trastevere 0-3: il tabellino

NOCERINA (4-3-3): Venturini; Crasta (26’ st Mariano), Petti, Mazzei, Pinna; Maimone (13’ st Basanisi), Vecchione, Citarella (26’ st Magliocca); Rossi, Parravicini, Guida. In panchina: Fantoni, Tuninetti, Dorato, Esposito, Izzo, Prezioso. Allenatore: Nappi

TRASTEVERE (4-5-1): Lazzarini; Ferramisco, Giordani, Santovito, Fragnelli; Ricci (45’ st Baldari), Crescenzo, Matropietro, Gallofaro (46’ st Tolomeo) , Tortolano; Alonsi (41’ st Calderoni). In panchina: Bacchi, Santovito, Traditi, Berardi, Cesari, Pietrangeli. Allenatore: Venturi

RETI: 20’pt, 43’ st Mastropietro (T), 36’ Crescenzo (T).

ARBITRO: Marco Menozzi di Treviso (Barbanera-Damiano)

NOTE: Giornata soleggiata. Campo di gioco in buone condizioni. Spettatori 1300 circa. Ammoniti: Pinna (N), Vecchione (N), Santovito (T), Rossi (N). Espulso Vecchione al 16’ st per doppia ammonizione. Angoli: 3-5. Recupero: 1’pt; 4’st

Fonte Foto: Pagina Facebook Nocerina