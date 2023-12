Verso Sapri-Scafatese. La squadra di mister Muro chiuderà il 2023 sul campo del Sapri con la speranza di restare in piena zona playoff; i gialloblù, nonostante l’appuntamento con la vittoria manchi dall’11 novembre, sono terzi in classifica con 27 punti a pari punti con il Giffoni Sei Casali. Nell’ultimo turno il canarino non è riuscito a conquistare i 3 punti nella sfida interna contro il Buccino nonostante le tante palle gol create ed il rientro di un ispiratissimo Gianmarco Tedesco. Con una vittoria la Scafatese potrebbe chiudere al meglio il 2023 e proiettarsi al nuovo anno con la possibilità di continuare a fare bene e giocarsi le proprie carte nei playoff.

Per il Sapri, invece, sarà l’opportunità di trovare 3 punti importantissimi in ottica salvezza, dato che i biancoblù occupano la quattordicesima posizione in classifica con 16 punti. La squadra allenata da mister Graziani dovrà recuperare l’ultima sfida contro il Costa d’Amalfi interrotta a causa delle forti raffiche di vento che non hanno permesso il regolare svolgimento della gara.