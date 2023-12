“I ragazzi del Centro Polifunzionale “Il Giardino dei Campioni” di Pagani tornano in scena con “Gli elfi e la Magia del Natale”. Si terrà sabato 23 dicembre la rappresentazione teatrale presso il teatro Auditorium S. Alfonso, a cinque anni dall’ultima fatica teatrale del gruppo.

Uno spettacolo sociale dedicato in particolare ai bambini, ma anche agli adulti alla ricerca del fanciullo che ancora regna dentro di loro, ricco di gioia e di speranza. Lo spettacolo nasce dal laboratorio teatrale per persone con disabilità “Dietro le quinte”, attraverso l’associazione Superabile Onlus del presidente Alfonso Di Bartolomeo, in collaborazione con l’azienda Consortile Agro Solidale.

Un’attività, quella del teatro, seguita dall’esperta Floriana Sala, che sprona i ragazzi a superare i propri limiti e a valorizzare le proprie potenzialità e creatività.

Dopo anni oscuri e di blocco come quelli del Covid-19, finalmente i ragazzi di Superabile Onlus tornano ad emozionarci mettendosi in gioco sul palco in uno spettacolo che non vediamo l’ora goderci tutti Insieme. L’ingresso è gratuito”.