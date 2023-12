Pagani. Mercato settimanale a Vasca Pignataro nelle vigile

Mercato settimanale all’interno dell’area di Vasca Pignataro: l’Amministrazione comunale di Pagani viene incontro alle esigenze degli gli ambulanti, dando il via libera alle bancarelle anche nei giorni delle vigilie di Natale e Capodanno, il 24 dicembre e il 31 dicembre. Durante il 2023, infatti, la categoria degli operatori del settore ha vissuto gravi disagi dovuti a episodi di maltempo che hanno obbligato spesso alla sospensione delle attività. Da qui l’iniziativa per dare un aiuto agli esercenti e aumentare l’attrattività della città.

Iniziative

Una Pagani piena di iniziative commerciali durante le festività natalizie: ai mercatini natalizi di piazza Auditorium e la pedonalizzazione del centro storico, si aggiungono ora anche due eventi straordinari del mercato settimanale nell’area Pignataro, nati grazie alla collaborazione tra ente e categoria degli ambulanti.

Confesercenti-Anva, attraverso il presidente Aniello Pietrofesa, ha infatti chiesto a Palazzo San Carlo la possibilità di recuperare giorni di lavoro dopo i blocchi dovuti a causa di allagamenti per le forti piogge durante l’anno, con l’amministrazione del sindaco Lello De Prisco che ha prontamente risposto.

Pietro Sessa: “adesione immediata”

«È un’iniziativa che sin da subito abbiamo voluto accompagnare nell’ottica della tutela della categoria dei commercianti e degli ambulanti. La deroga nasce dalla richiesta di Confesercenti Salerno nell’ottica di venire incontro alle esigenze una categoria che viene da anni difficili», ha spiegato l’assessore delegato al commercio Pietro Sessa, che ha coordinato l’interlocuzione con gli operatori. «Le vigilie saranno caratterizzate a Pagani per vere e proprie passeggiate per il commercio, che iniziano nel cuore del centro storico arrivando fino a Vasca Pignataro, con tante possibilità economiche per tutti».

Nessun intralcio per la circolazione

La presenza del mercato non sarà però un elemento di disturbo alla viabilità, visto che Vasca Pignataro rappresenta uno dei principali parcheggi alle porte della città storica. L’amministrazione ha infatti collocato il mercato in una zona specifica dell’area in maniera tale da non occupare posti auto.

Alfonso Romano