Scafati. I soldi di Terna per riparare le buche stradali

Il mezzo milione di euro di ristoro ricevuto da Terna sarà utilizzato per un grande piano di manutenzione straordinaria sul territorio di Scafati. Il Comune, infatti, dopo anni di liti tra politici, stava rischiando di perdere i fondi messi a disposizione dal colosso nazionale dell’energia.

Il ristoro

La società Terna, infatti, dopo la costruzione di una stazione elettrica in località Marra, aveva provveduto a corrispondere all’amministrazione comunale un ristoro economico da utilizzare per opere di riqualificazione territoriale. Si trattava di 500mila euro che divennero oggetto di dibattito pubblico, con i residenti che avevano più volte sollecitato la passata amministrazione per l’utilizzo delle somme per interventi di riqualificazione della periferia scafatese.

Una situazione di stallo

Una situazione rimasta in stand by fino al 2022 quando l’allora consigliere comunale Nicola Cascone fece approvare in Consiglio comunale un progetto per risolvere alcune problematiche strutturali del Palamangano con l’istituzione di un’area verde in viale Delle Glorie. Un progetto che prevedeva appunto l’utilizzo di quei fondi. L’amministrazione del sindaco Pasquale Aliberti nelle ultime settimane ha ripreso la questione, anche visto l’imminente rischio di perdita dei quei soldi. Nel frattempo la commissione straordinaria del prefetto Antonio Acunto aveva già provveduto attraverso una richiesta ad hoc degli uffici comunali a richiedere una proroga della scadenza dei termini della convenzione originaria, istanza puntualmente raccolta da Terna che ha così dato tempo fino al prossimo aprile 2024.

L’occasione

Un’occasione che palazzo Mayer ha colto al volo. «Il progetto prevede la manutenzione straordinaria delle strade del nostro territorio prevedendo anche interventi per la segnaletica orizzontale», ha spiegato l’assessore delegato alla manutenzione Giuseppe Zimarra. «Da un lato recuperiamo fondi in scadenza molto importanti per la città, dall’altro continuiamo a garantire opere di continua manutenzione sul territorio» conclude.

Alfonso Romano