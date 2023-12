Pagani. Sarà un privato a costruire la rotatoria tra via San Domenico e via Leopardi. La giunta comunale delibera

Pagani. Rotatoria di Via San Domenico realizzata dal privato

Sarà un privato a costruire la rotatoria tra via San Domenico e via Leopardi. La giunta comunale di Pagani, guidata dal sindaco Lello De Prisco, ha approvato la proposta presentata dalla ditta edile “CE.MI.” per miglioramento della viabilità dell’area. La società, che ha la sua sede proprio in via San Domenico, ha deciso di portare avanti l’importante progettazione facendosi carico di tutti i costi annessi all’esecuzione della rotatoria, compresa la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza di cantiere e il collaudo.

Applicazione di legge

Una possibilità che nasce grazie all’applicazione dell’ex articolo 20 del Codice degli Appalti, e con l’amministrazione che avrà il compito di vigilare sul cantiere che partirà il prossimo anno. L’opera costerà al privato all’incirca 80mila euro, una somma comunque importante ma per un’opera infrastrutturale che aiuterà la gestione del traffico di una zona attraversata anche da mezzi pesanti.

“L’iniziativa è nata spontaneamente dal privato, che si è caricato tutti gli oneri del caso in una clima di collaborazione con l’ente comunale” ha spiegato l’assessore delegato alle Attività produttive Felice Califano. “Noi abbiamo dovuto solamente circoscrivere l’iniziativa da un punto di vista formativo, chiedendo quindi la stipula di una convenzione e la conoscenza dell’impatto economico della rotatoria, fermo restando che non ci sarò nessun passaggio di fondi tra la ditta e il comune». «Questa è la prima iniziativa simile nel nostro territorio – ha aggiunto Califano – ma speriamo che serva da esempio per tanti altri privati”.

Alfonso Romano