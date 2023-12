Sarnese-Apice 1-1: i granata salutano il 2023 con un pari

Sarnese-Apice 1-1. La Sarnese chiude il 2023 con un pareggio tra le mura amiche dello stadio Squitieri di Sarno, contro l’Apice. Un punto sofferto per i granata, capaci di reagire allo svantaggio ad opera di Castaldi, firmando il pareggio con Corticchia.

Sarnese-Apice 1-1: la cronaca

Pronti via e la prima occasione capita nei piedi di Santos per l’Apice, però Maiellaro si oppone egregiamente alla conclusione. I sanniti partono col piede giusto e spingono nella metà campo granata senza trovare fortuna. Gli uomini di Pirozzi reagiscono ma producono solo alla mezz’ora la prima occasione della gara con Pellecchia, che dal limite dell’area di rigore prova sorprendere Diglio, senza riuscirci. Pochi minuti più tardi, l’estremo difensore dell’Apice deve superarsi per negare la rete a Padin. La prima frazione di gioco termina a reti inviolate.

Nella ripresa Sarnese vicina al vantaggio. Un cross di Pellecchia cambia traiettoria e si stampa sulla traversa. Pirozzi prova a dare nuova linfa alla manovra mandando in campo Losasso e Cassata per Salerno e Dentice, ma a trovare la rete è l’Apice, che con Castaldi sblocca il risultato ad un quarto d’ora circa dalla fine. Reazione immediata dei sarnesi che spingono per il pareggio. L’insistenza viene premiata quando Corticchia è più lesto di tutti e insacca in rete una palla vagante nata da un palo preso da De Sio. La Sarnese si butta in avanti per cercare il vantaggio, ma non riesce nel proprio intento. Il match termina così, i granata chiudono il 2023 al comando della classifica di Eccellenza del girone B.

Sarnese-Apice 1-1: il tabellino

MARCATORI: 77’ Castaldi (A), 86’ Corticchia (S)

SARNESE (4-3-3): Maiellaro; Dentice (65’ Cassata), Vitolo (83’ Ciampi), Cassandro, Logrieco; De Sio, Corticchia, Salerno (65’ Losasso); Pellecchia, Padin, Yeboah. A disposizione: Senatore, Giordano, Cozzolino, Siano, Carpentieri, Caruso. Allenatore Egidio Pirozzi

APICE (4-3-1-2): Diglio; Lepore, Cioccia, Nespoli, Pulcinaro; Castaldi (85’ Porcaro), Garzone, Zullo; Moccia (71’ Pepe); Santos, Zerillo. A disposizione: Possemato, Cocca, Lizio, Colarusso, Ruggieri, De Nunzio. Allenatore Nicola Facchino

ARBITRO: Leonardo Colombi di Livorno

AMMONITI: Dentice, Losasso (S); Santos, Pepe, Pulcinaro (A)

NOTE: Angoli 11-2. Recupero 3’ pt e 6’