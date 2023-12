Sarno. Dimensionamento scolastico: l’opposizione interroga

Il futuro dei Circoli didattici di Sarno finisce in una interrogazione dei consiglieri comunali Giovanni Cocca, Antonello Manuel Rega, Raimondo Milone, Giovanni Montoro, Antonio Orza e Sebastiano Odierna inviata alla sindaca Eutilia Viscardi e all’assessore Gianpaolo Salvato per avere delucidazioni su eventuali proposte da avanzare a Regione Campania e Provincia di Salerno in merito al riassetto dei circoli didattici sul territorio alla luce del decreto del ministro per l’Istruzione, Valditara che ha fissato una serie di paletti per evitare soppressioni o accorpamenti delle scuole.

Contatti stretti con la provincia

«Come amministrazione siamo in continuo contatto con la Provincia e non faremo fughe in avanti sulla questione finché non ci verrà espressamente richiesto dalla Regione Campania» spiega l’assessore all’Istruzione Gianpaolo Salvato, comunque consapevole che in caso di mantenimento degli standard dettati dal decreto interministeriale (confermato anche in sede di Corte Costituzionale e dinanzi ai giudici amministrativi) si dovranno raggruppare autonomie scolastiche, visti i numerosi circoli didattici che non contano una platea studentesca superiore agli 800 alunni. «La nostra priorità nel caso sarà spostare dirigenze senza intaccare in nessun modo la formazione degli studenti – specifica Salvato – Per noi è impensabile dovere per assurdo chiudere a Serrazzeta per mandare i ragazzi a Episcopio, dall’altro lato del paese. Scelte del genere non si verificheranno mai», assicura.

Alfonso Romano