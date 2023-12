Campania. La tavola della viglia di Natale: ecco cosa mangiamo

La tavola della vigilia di Natale in Campania è un tripudio di sapori autentici e tradizioni culinarie che riflettono l’anima calorosa e generosa della regione. La cena della vigilia è un vero e proprio spettacolo gastronomico, con piatti che celebrano la ricchezza del territorio e l’amore per il cibo di qualità che scandisce un lungo pasto.

Antipasto

Il protagonista indiscusso è il “Cenone di Pesce,” una festa per il palato che omaggia sopratutto la fauna ittica del Golfo di Napoli. Il “Baccalà alla Napoletana,” o “stoccafisso” arricchito da pomodori, olive e capperi, è una prelibatezza che incanta ogni commensale. Le “Cozze gratinate” e le “Alici marinate” aprono la lunga cena con l’intensità del mare. L’insalata di rinforzo con la giardiniera, i cavoli e i “broccoli bianchi” sono i contorni per antonomasia. Non manca mai l’insalata di polpo piatto tradizionale della cucina mediterranea. Caratteristica è la sapiente cottura del polpo, il suo taglio a pezzi e la successiva marinatura con olio extravergine d’oliva, limone, aglio, prezzemolo e spezie. Spesso viene condita con cozze cotte ma anche patate, olive e altri ingredienti che variano a seconda dei gusti.

I primi

I primi celebrano la “Pasta con le Vongole”, le “linguine di grano duro all’astice” condito con i pomodorini del “piennolo” ma anche il “Risotto ai Frutti di Mare” piatti semplici che esaltano la freschezza dei prodotti ittici locali. La tavola spesso si completa con il profumo avvolgente del “Brodo di Pesce,” preparato con maestria.

La frittura di paranza

Regina della tavole della viglia resta comunque la “frittura di paranza” piatto tradizionale della cucina italiana, in particolare apprezzato proprio nelle regioni costiere. La paranza si compone di piccoli pesci, spesso pescati insieme, come alici, triglie, totani, calamari e gamberi. Questa miscela di pesci viene preparata e fritta per creare una deliziosa frittura di mare che con il suo odore caratterizzante impregna le stanze dei cenoni per molte ore. La sua semplice preparazione inizia con la pulizia accurata della paranza, che viene quindi passata nella farina o pastella per ottenere una crosta croccante durante la frittura. L’immersione in olio bollente rende i pesci dorati e fragranti.

La frittura di paranza è spesso servita con una spolverata di sale e limone, aggiungendo un tocco di freschezza e acidità. Questo piatto è apprezzato per la sua semplicità e autenticità, catturando i sapori del mare in ogni boccone. Va assolutamente mangiata a caldo ovvero come si dice a Napoli. “Frijenno Magnanno”. La frittura trova una sua declinazione anche nel moderno street food con il famoso e celebrato “cuoppo napoletano” vecchio e apprezzato retaggio culinario della marineria del golfo. Apprezzato anche la frittura di “baccalà pastellato”.

Gli “spassi” e i vini

Immancabili sulle tavole lo “spasso” della frutta secca come noci, nocciole, mandorle, fichi secchi e uvetta che accompagno l’allegria dei discorsi a tavola dopo le bevute dei vini tardizionali come il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo per i piatti di pesce, o il Taurasi per i sapori intensi. Nell’entroterra molto apprezzato è il “Lambiccato” un vino ottenuto da uve a bacca bianca il cui mosto macerato sulle bucce è parzialmente fermentato prima di essere imbottigliato. Questo da vita a un vino frizzante causa una rifermentazione in bottiglia non controllata e con residuo zuccherino.

I dolci della tradizione

I dolci, come il “Pastiera Napoletana,” i “Susamielli” i “mostacciuoli”, le paste di mandorla glassate, le “zeppole bollite” calate nel miele e gli “Struffoli,” ma anche i nuovi panettoni riletti dai mastri pasticcieri chiudono il pasto in dolcezza, regalando un tocco finale di tradizione e gioia natalizia. La tavola della vigilia in Campania è una celebrazione culinaria, con variabili, che unisce la famiglia in un momento di condivisione e festa, creando ricordi indelebili intorno a un banchetto ricco di amore e tradizione.

Michelangelo Apuzzo