I carabinieri hanno denunciato un 35enne, già noto alle forze dell'ordine, per danneggiamento di un'ambulanza in fase di pronto intervento

Denunciato un 35enne per danneggiamento di un’ambulanza

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato un 35enne di origini ucraine, già noto alle forze dell’ordine, per danneggiamento. L’uomo, visibilmente ubriaco, è stato soccorso in piazza Garibaldi da un’ambulanza. Tuttavia, la situazione è precipitata quando il 35enne ha reagito in modo violento al tentativo dei sanitari di aiutarlo, sfondando uno dei finestrini dell’ambulanza con un bastone.

Sessantesimo episodio di aggressione

Attualmente ricoverato presso il Pellegrini, l’uomo è stato protagonista dell’aggressione numero 60 nell’area dell’ASL Napoli 1 nel corso dell’anno come sottolineato dall’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”. L’episodio, verificatosi intorno alle 2 di stanotte vicino alla statua di Garibaldi, ha visto il 35enne, definito senza fissa dimora, chiamare il 118 per un malore. L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha condannato l’aggressione come insensata, sottolineando l’assenza di motivazioni apparenti per l’atto vandalico.

ReCro