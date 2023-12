Siano vive un giorno do dolore e sconcerto per la tragica scomparsa di Giovanni, un bambino di soli 4 anni

Dolore e lutto a Siano: muore bimbo di quattro anni

Nel giorno di Natale Siano vive un giorno do dolore e sconcerto per la tragica scomparsa di Giovanni, un bambino di soli 4 anni. Il piccolo era stato ricoverato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore a causa di una febbre molto alta, ma purtroppo per le sue condizioni la lotta è stata vana.

Il cordoglio del sindaco Marchese

Il sindaco Giorgio Marchese ha espresso la sua vicinanza alla famiglia attraverso i social, definendo la notizia “un giorno molto triste per la nostra città”. La comunità sianese è colpita da questa tragedia immane che ha lasciato tutti senza parole. “La notizia della prematura scomparsa del piccolo Giovanni mi ha lasciato inerme e senza parole. Ci uniamo in preghiera in questo giorno di lutto per il quale abbiamo annullato ogni forma di festeggiamento per il santo Natale. Ciao piccolo Giovanni” dice a mezzo social il sindaco. Un giorno di festa che si è improvvisamente trasformato in lutto, segnato dalla tristezza per la perdita di una vita ancora troppo giovane.

