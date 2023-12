Primo trapianto in Italia su un bambino di 7 anni da un donatore pediatrico con il cuore fermo per 20 minuti

Miracolo a Natale: primo trapianto pediatrico su bimbo di sette anni da donatore con cuore fermo

Questo Natale, un cuore nuovo ha portato speranza a Bergamo, con il primo trapianto in Italia su un bambino di 7 anni da un donatore pediatrico con il cuore fermo per 20 minuti. L’epico intervento è stato eseguito dall’Ospedale Papa Giovanni XXIII in collaborazione con il dipartimento Cardiovascolare. La procedura, autorizzata dal Centro Nazionale Trapianti, è stata orchestrata da una doppia equipe con oltre 50 professionisti, coinvolgendo tre sale chirurgiche per 13 ore.

Il piccolo donatore

Il cuore proviene da un atto di generosità straordinaria: i genitori di un bambino defunto hanno donato anche fegato e reni, regalando una nuova vita a quattro bambini. Questo evento, unico in Italia, mette in luce la necessità di ampliare le opportunità di trapianto per i 64 pazienti pediatrici in lista d’attesa nel Paese. Bergamo, nel raggiungere questo traguardo, dimostra la sua eccellenza nel campo dei trapianti e offre una toccante storia di speranza durante le festività.

