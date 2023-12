Angri sotto assedio: nuovi avvistamenti di ladri nel week end natalizio

Ad Angri, notti insonni e di guardia nel week end natalizio per gli abitanti di Via Palmetelle e traverse e della zona pedemontana di Via Casalanario e Ponte Aiello, che hanno segnalato nuovi presunti avvistamenti di ladri.

Raid senza sosta

Nonostante gli sforzi delle autorità, i raid criminali persistono senza tregua dallo scorso settembre, causando un continuo timore nella comunità locale.

Furti nell’area di sosta ex MCM

Anche l’area di sosta nell’ex MCM in Via Nuova Cotoniere è stata teatro di furti, con le auto prese di mira. Angri si trova ora al vertice delle classifiche per i furti di auto. Il sindaco, preoccupato per la situazione, invita i cittadini a denunciare sempre ogni episodio, sperando in un intervento efficace per ristabilire la sicurezza.

ReCro