Ospedale chiuso. Bimba di tre mesi muore per una crisi respiratoria

A Boscotrecase, comune vesuviano in provincia di Napoli, si è verificato un dramma sanitario. Una bambina in grave crisi respiratoria è stata respinta dal Pronto Soccorso, presumibilmente chiuso da oltre tre anni, secondo quanto riferito dai genitori. Di fronte al peggiorare delle condizioni, hanno cercato di raggiungere rapidamente l’ospedale San Leonardo, ma la bambina è purtroppo deceduta a Castellammare di Stabia. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per chiarire le responsabilità di questa tragica vicenda.

L’incidente svela la grave situazione della sanità in Campania, con la chiusura del pronto soccorso a Boscotrecase e la mancanza di una rete pediatrica adeguata. Severino Nappi, capogruppo della Lega, denuncia la gestione fallimentare da parte di Palazzo Santa Lucia, sottolineando la necessità di riconoscere il diritto fondamentale alla salute. Anche Orfeo Mazzella del M5S critica aspramente la situazione, evidenziando le sue interrogazioni al Ministro della Salute per affrontare la tragedia annunciata. La comunità campana è unita nel dolore per questa perdita e attende risposte immediate alle problematiche del sistema sanitario regionale.