Pagani. Lavori rete fognaria Via Mangioni alt per 10 giorni

Lavori alla rete fognaria in via Mangioni a Pagani: a partire da oggi fino all’Epifania sarà chiuso un tratto della strada provinciale, un’asse strategico per la mobilità cittadina. La decisione è stata adottata dalla Provincia con il Comune che ha provveduto a indicare la viabilità alternativa per i prossimi dieci giorni.

Lavori necessari

L’interruzione dovuta a una serie di interventi di natura straordinaria, con la rimozione di una interferenza che condizionerebbe la funzionalizzazione della fognatura sulla strada. Un’opera Gori che è stata così oggetto di un decreto della provincia di Salerno, ma al tempo stesso anche di intervento da parte del più vicino ente comunale, che era a conoscenza dei prossimi interventi.

Le indicazioni

Per questo il sindaco di Pagani, Lello De Prisco, ha pubblicato sui social anche una serie di indicazioni stradali per tornare in città dalla vicina uscita dell’autostrada Caserta Salerno oppure per raggiungere l’A30.

Alfonso Romano