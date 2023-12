San Marzano. Un anno indimenticabile per la società cara al patron Romano che nel 2023 ha conquistato la promozione in Serie D vincendo il campionato di Eccellenza; il tecnico alla guida dei rossoblu era Franco Fabiano che ha conquistato anche la Coppa Italia regionale, mentre è uscito sconfitto dalla finale Nazionale contro il Certaldo. Nonostante il double, il Presidente Romano ha optato per il cambio in panchina e per la stagione 2023/2024, prima volta in Serie D, la scelta è ricaduta so Domenico Giampà.

Tanti gli investimenti fatti dalla società blaugrana che però ad inizio campionato non ha raccolto i frutti sperati. A pagare le pene è stato il tecnico ex Paganese che è stato esonerato ed al suo posto è stato chiamato Mauro Zironelli. Oggi il San Marzano occupa l’ottava posizione in classifica con 25 punti a -2 dalla zona playoff. I rossoblu, ad oggi, detengono il record di imbattibilità, dato che l’ultima sconfitta risale alla quarta giornata contro il Latte Dolce Sassari.