Sarno. Allagamenti sottopassi: 50mila euro per messa in sicurezza

Allagamenti in città: il comune di Sarno ha approvato il progetto di riqualificazione dei sottopassi di Lavorate 1 e Cappella Vecchia che spesso, in caso di piogge abbondanti, si allagano, provocando pericoli oltre che disagi per la cittadinanza. Un intervento necessario, dunque, del costo complessivo stimato in circa 50mila euro.

Approvazione in giunta

L’amministrazione, retta dalla sindaco facente funzioni Eutilia Viscardi, ha approvato in giunta comunale il progetto definitivo. Si tratta di un’opera pubblica necessaria inserita in un più ampio programma di interventi infrastrutturali, come già avvenuto per i sottopassi ferroviari di Corso Vittorio Emanuele e Lavorate 2, finanziati negli anni scorsi.

Messa in sicurezza

L’obiettivo, come spiegano nella nota i vertici di Palazzo di città, è riuscire a risolvere una storica problematica urbana che aveva dei contraccolpi evidenti sulla vita di tutti i cittadini, soprattutto in caso di maltempo. Per il Comune, dunque, risultava necessario «consentire la viabilità in caso di avverse condizioni meteo» e assicurare «l’accessibilità del territorio e i collegamenti con il centro urbano, al fine di agevolare la soluzione a problemi di disagio e fragilità sociale e quindi potenziare l’erogazione dei servizi».

Il progetto redatto dagli uffici comunali competenti dovrebbe permettere una miglior gestione delle precipitazioni attraverso sistemi di scolo e raccolta delle acque. Il comune attraverso questa approvazione in giunta ha dato il via all’esecuzione dei lavori, che dovrebbe far aprire i relativi cantieri nei primi mesi del prossimo anno.

Alfonso Romano