Scafati. Canale inquinato, ci sono segnali di fumo. Il fenomeno lungo il Controfosso destro del fiume Sarno

Colonne di fumo si sollevano di sera da Controfosso destro del fiume Sarno: è il fenomeno notato da qualche giorno da coloro che vivono a ridosso del canale in via Lo Porto. Da anni si registrano in quella zona di Scafati continui episodi di contaminazione delle acque più o meno evidenti. Il pensiero va a monte del canale, in via Nuova San Marzano, dove sono presenti attività industriali che di notte utilizzano grandi quantità di acqua calda per il lavaggio di prodotti conservieri.

Area sotto controllo

Un fenomeno che ha sollevato aspre critiche da parte di alcuni esponenti del consiglio comunale scafatese, anche perché l’area è infatti attenzionata da diverso tempo per fenomeni di sversamenti industriali più o meno conformi, con tanto di chiusure di attività negli ultimi mesi a ridosso di via Nuova San Marzano e del vicino comune limitrofo di Poggiomarino.

La segnalazione

«Giungono foto dal controfosso destro di una situazione che lascia presagire ad un ennesimo scarico illegale all’interno del corso d’acqua. Ci rendiamo conto del clima natalizio e che per l’Amministrazione le priorità sono altre, ma sarebbe il caso di intervenire e verificare presunti casi di illeciti. Di mezzo c’è sempre la salute della nostra gente», è stato il messaggio inviato al sindaco Pasquale Aliberti dai consiglieri comunali Francesco Carotenuto, Michele Grimaldi e Francesco Velardo attraverso un post pubblicato sui social.

Avagnano promette: “subito i controlli”

L’ente, attraverso il consigliere comunale Gennaro Avagnano, promette battaglia sull’argomento, con l’istituzione di una commissione consiliare ad hoc per indagare sui fenomeni di inquinamento nei corsi d’acqua che attraversano le zone periferiche. «L’inquinamento delle acque come quello dell’aria sarà sempre una priorità per il sottoscritto e sicuramente per tutta la nostra amministrazione. Segnalerò tutto agli uffici competenti dopodiché convocherò sicuramente una seduta di commissione ambiente su questo», promette l’esponente di “Scafati Rinasce” Avagnano. Che in merito alla nuova commissione per il fiume Sarno spiega: «Sarà l’occasione per unire le forze e le idee, indipendentemente dalle bandiere politiche o dalle appartenenze, per affrontare un tema caro a tutti i cittadini di Scafati e del comprensorio Sarno. Chi avvelena le acque distrugge il nostro futuro, quindi bisogna assicurare pugno duro e massima severità in ogni azione».

Alfonso Romano