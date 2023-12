Scafati, piano di riequilibrio. Corte dei Conti chiama Aliberti

La Corte dei Conti convoca il Comune di Scafati per relazionare sul piano di riequilibrio pluriennale e scoppia la polemica su presunti rischi per le casse dell’ente. L’udienza dinanzi alla Sezione di controllo della magistratura contabile è prevista il prossimo 17 gennaio, a Napoli, presso la sede della Corte dei Conti campana, ma il sindaco Pasquale Aliberti rassicura: «Si tratta di un atto dovuto e non una relazione sui miei sei mesi di mandato».

La comunicazione

Lo scorso 14 dicembre a palazzo Mayer è arrivata la comunicazione da parte della Sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti, con la quale è stata disposta la convocazione del Comune per il monitoraggio del piano di riequilibrio dell’ente. L’obiettivo della seduta è la misurazione del raggiungimento degli obiettivi intermedi previsti nel Piano, sulla scorta dell’istanza di deferimento presentata nello stesso giorno dal magistrato istruttore Ilaria Cirillo.

La reazione delle opposizioni

Quest’ultimo passaggio ha scatenato la rabbia di parte delle opposizioni politiche, come nel caso dell’esponente del Partito democratico Michele Grimaldi, che paventa un grande rischio per le casse dell’ente. «Nemmeno sei mesi e il sindaco di Scafati è già convocato in Presidenza (dalla Corte dei Conti). Nel 2017 ci lasciò con 33 milioni di euro di debito. Adesso, entro il 17 gennaio, dovrà dar conto delle sue scelte sbagliate (e di quelle del suo predecessore)», scrive sui social. E avverte: «In caso di risposte insoddisfacenti, il Comune andrà in dissesto. Tasse al massimo, servizi al minimo, stop agli investimenti e alle opere pubbliche, danni enormi per i creditori e il settore produttivo. Pregiudicando così, per circa un decennio, un altro, il futuro di Scafati e soprattutto delle giovani generazioni».

Per Aliberti solo “fake news”

Preoccupazioni lanciate sul web che per il sindaco Pasquale Aliberti sono delle vere e proprie fake news, descrivendo invece una situazione di controllo ordinario delle casse del comune scafatese. «Si tratta spiega – della relazione triennale alla Corte dei Conti che va fatta in virtù di un piano di riequilibrio finanziario e riguarda gli anni 2021, 22 e 23. Purtroppo l’ignoranza regna sovrana tra qualche elemento dell’opposizione che si sente ancora in campagna elettorale e pensa di strumentalizzare la gente dandosi un ruolo non avendo altri argomenti di cui parlare», dichiara Aliberti; che manda anche una frecciatina a qualche ex membro dell’amministrazione Aliberti che aveva commentato la notizia. «Loro più di me dovrebbero sapere qual è lo stato dell’arte dei conti del Comune. Ma noi non siamo quelli che diciamo “abbiamo ereditato”, anzi noi andiamo avanti nel convincimento di aver operato nel giusto».

Alfonso Romano