Napoli – Monza: Probabili formazioni e dove vederla in TV

Napoli-Monza, valido per la 18ª giornata di Serie A, rappresenta un momento cruciale per i partenopei nella stagione calcistica 2023. Attualmente, i campioni in carica occupano la settima posizione in classifica con 27 punti, mentre gli avversari brianzoli si trovano all’undicesimo posto con 21 punti.

Il Napoli, guidato da Mazzarri, si trova ad affrontare la sfida senza Natan e Olivera, entrambi infortunati, e gli squalificati Politano e Osimhen, espulsi nella precedente partita contro Roma. Inoltre, il centrocampista Lobotka non è al massimo della forma, e in caso di sua assenza, Cajuste sarà pronto a sostituirlo.

Dall’altra parte, il Monza di Palladino dovrà fare a meno dello squalificato Pablo Marì in difesa, insieme all’infortunato Caprari e al Papu Gomez, squalificato per doping, in attacco.

Probabili Formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, Izzo; Ciurria, Akpa-Akpro, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Dany Mota. All. Palladino

Dove vedere il match in TV