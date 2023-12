Nocera Inferiore. Lavori di fine anno per il Consiglio Comunale (video)

Il Documento Unico di Programmazione (Dup) è stato al centro del dibattito nel consiglio comunale di Nocera Inferiore, diviso tra maggioranza e opposizione. Presentato dall’assessore Clara Cesareo e recentemente approvato, ha suscitato diverse critiche. Antonio Iannello di In Comune ha evidenziato un ritardo nei progetti, con obiettivi originariamente previsti per il 2023 ora posticipati al 2024. L’ex sindaco Antonio Romano ha sottolineato l’importanza di un collegamento tra Santa Croce e l’A30 per gestire il traffico in modo efficace.

Guarda anche Capodanno nocerino: parla il sindaco Paolo De Maio (video)

Le riserve

Alcuni consiglieri, come Giovanni D’Alessandro e Pasquale D’Acunzi, hanno manifestato perplessità sui dati presentati, definendo il Dup come un “copia e incolla” con date spostate in avanti. Tonia Lanzetta di Noi con Nocera attiva ha criticato la gestione degli uffici, sottolineando la necessità di un’impronta più concreta nell’azione dell’ente.

Il Dup

Il presidente della commissione Bilancio, Massimo Petrosino, ha difeso la natura triennale del Dup, sottolineando che le previsioni strategiche richiedono un orizzonte temporale lungo. Il sindaco Paolo De Maio ha elencato gli interventi in corso, tra cui trasporto urbano e progetti infrastrutturali, difendendo il lavoro della sua squadra di governo cittadina.

Il servizio è di Gerardo Vicidomini