Pagani. Canile da riqualificare: pronti 200mila euro

Nei prossimi due anni arriveranno dal Comune 200mila euro per il rilancio del Canile. Negli scorsi giorni il sindaco Lello De Prisco insieme alla consigliere delegata alla sanità Rita Greco hanno visitato la struttura di via Leopardi per presentare la nuova associazione “Zampa Amica” che curerà gli spazi che a oggi ospitano più di 100 cani.

Il bilancio delle attività

Il momento è stato propizio anche per fare un bilancio sulle attività negli scorsi anni, che hanno visto una crescita del centro nonostante una serie di problematiche in fase di risoluzione. «Questo canile è stato istituito durante la mia esperienza consiliare dal 1998 al 2002 e venne aperto nel 2000, il primo nell’agro nocerino sarnese. Ai tempi si potevano ospitare 70 cani, oggi sono diventati 130 proprio per la grande domanda che continua a esserci dopo vent’anni – ha sottolineato Rita Greco – È un presidio fondamentale di tutela per gli animali contro fenomeni di abbandono e violenza».

L’investimento

«Ringraziamo chi ha preceduto nella gestione in questi anni», ha affermato invece il primo cittadino De Prisco, che illustra così alle tante novità delle ultime settimane: «Inizia un periodo nuovo anche per l’amministrazione, che in ottemperanza anche delle disposizioni regionali, è pronta a investire 200mila euro per i prossimi due anni per il canile paganese».

I fondi stanziati

I fondi stanziati dal comune di Pagani sono infatti una conseguenza della legge della Regione Campania di aprile 2019 per la tutela di animali randagi e non solo, e rappresentano un primo passo in avanti verso il rilancio del canile. «Duecentomila euro sembrano tanti ma sono pochi rispetto al grande lavoro che ogni giorno bisogna portare avanti. Dobbiamo fare infatti ancora qualche piccolo intervento in termini di manutenzione per quanto riguarda l’impianto idrico ad esempio, sul quale già stiamo intervenendo», ha chiarito infatti De Prisco; lanciando così l’appello: «C’è bisogno di dedicare un pensiero e un regalo anche ai nostri amici a quattro zampe, e invito in questo senso la cittadinanza a visitare e aiutare questa realtà che ha bisogno di tutti».

Alfonso Romano