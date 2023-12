Ultim’ora: Famiglia di sette persone salvata da incendio domestico.

I Vigili del Fuoco di Avellino salvano una famiglia di sette persone da un incendio a Baiano: le fiamme, partite dalla camera da letto al terzo piano della palazzina in via Napolitano, hanno richiesto l’evacuazione precauzionale. La coppia, riuscita a scendere in strada con i cinque figli, ha immediatamente lanciato l’allarme. Le operazioni di spegnimento, con l’utilizzo di un’autoscala, sono state complesse e protratte per diverse ore.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche un’ambulanza del 118 e i Carabinieri di Baiano e Monteforte Irpino. Al momento, sono in corso accertamenti per individuare le cause dell’incendio, ipotizzando un corto circuito. Nessun coinvolgimento di persone è stato segnalato.

Fonte: ANSA